شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار النيوزيلندي للأدنى له في سبعة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 26 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 02:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 0.6502 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6507 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 0.6500، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6511.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور مؤشر مبيعات التجزئة للربع الأول والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.7% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.6%، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم للربع الأول تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 2.0% في الربع الرابع، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.9%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد حيال آفاق الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في نادي المراسلين الأجانب في هونج كونج، وحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز خلال مؤتمر صحفي حيال ملكية المنازل في الولايات المتحدة في نيويورك.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الثالث على التوالي وسط المضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل ومع انتهاج سياسة التحلي بالصبر.