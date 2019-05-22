شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو مبيعات التجزئة خلال الربع الأول في نيوزيلندا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة للربع الأول والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 1.7% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.6%، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم للربع الأول تباطؤ النمو إلى 0.7% مقابل 2.0% في الربع الرابع، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.9%.

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