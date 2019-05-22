شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يكتسي باللون الأخضر -تحليل صباحي- 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 4782 نقطة، ملامسا بذلك مستوى المقاومة 4800 نقطة، في ظل استمرار تواضع كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، لذلك نتوقع عودة المؤشر مرة أخرى للانخفاض لمستوى الدعم 4600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 4850 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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