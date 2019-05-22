شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستأنف الهبوط– تحليل -22-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بتداولات يوم أمس بتحقيق الكسر المطلوب للدعم المتمركز عند 2.7200 ليؤكد بذلك استعداده لاستئناف الهجوم السلبي المقترح سابقا, نتوقع استهداف السعر حاليا لمستوى 2.6500 وباستمرار تعرضه للضغوط السلبية قد تمتد التداولات نحو 2.5370 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع يعزز توقعنا الهابط بتقديمه لعزم سلبي إضافي ليزيد من فرص تشكيل السعر لتداولات سلبية قوية ليتمكن بذلك من تسجيل الأهداف المذكورة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7200 و 2.6500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط