شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالهبوط– تحليل - 22-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا حواجز حتى هذه اللحظة أمام تداولات سعر البلاتين السلبية لنلاحظ وصوله مؤخرا نحو 805.00, استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي الإضافي سيزيد من فرص كسر الدعم المتمثل بمستوى 790.00 ليفتح ذلك الباب أمام محاولة الوصول للهدف السلبي الثاني والمتمركز حاليا عند 749.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 825.00 و 775.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط