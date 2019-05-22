شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتأثر بتعارض المؤشرات الرئيسية- تحليل - 22-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات إيجابية فوق مستوى 139.50 متأثرا بتعارض إيجابية مؤشر ستوكاستيك مع الاستقرار السلبي ضمن محاور القناة الهابطة, كذلك محاولة تذبذب السعر فوق مستوى 140.40 سيزيد من فرص تشكيله لارتداد تصحيحي صاعد ليكرر بذلك الضغط على مستوى 141.25 والذي بتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 142.20 خلال الفترة القادمة.

ما سبق, يدعونا لترجيح المحاولات الصاعدة بالاعتماد على ثبات الدعم المستقر عند 139.50, أما كسر هذا الدعم وتقديم إغلاق سلبي دونه سيؤكد محاولة تجديد الهجوم السلبي ليتكبد بذلك العديد من الخسائر بانجذابه نحو 139.10 و 138.40 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.55 و 141.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم