شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يختبر المقاومة من جديد- تحليل - 22-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

حقق سعر الزوج اختبار جديد للمقاومة المستقرة حول 123.50 لنلاحظ تقديمه لإغلاق سلبي جديد معززا بذلك ترجيحنا السلبي لتداولات الفترة القادمة, نتوقع بمجرد تجميع السعر لعزم سلبي إضافي الهبوط نحو 122.00 ولننتظر تحقيقه لكسر هذا العائق ليتمكن من تسجيل أهداف سلبية جديدة بوصوله نحو 121.20 و 120.30.

ما يجب التنويه له, أن محاولة اندفاع السعر فوق المقاومة الحالية فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم السلبي ليضطر لبناء تداولات تصحيحية صاعدة قد تدفع به للوصول بشكل أولي نحو 124.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.50 و 122.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة