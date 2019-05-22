شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم هنكل يحافظ على السيناريو السلبي-تحليل - 22-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر السهم المزيد من التداولات السلبية ليؤكد بذلك تمسكه بسيطرة الميل الهابط مسجلا بذلك مستوى 78.73, التمركز بشكل عام ضمن محاور القناة الهابطة وتشكيل مستوى 84.05 لمقاومة إضافية يزيد من فرص استئناف السعر للهجوم السلبي لننتظر تحقيقه لكسر مستوى 77.75 ومن ثم ليحاول الوصول للهدف التالي المتمركز حول 75.40.

هبوط مؤشر ستوكاستيك الحاد وتمركزه ضمن مستوى تشبع البيع يتماشى مع الترجيح السلبي ليقدم بدوره عزم سلبي جديد ليزيد من فرص كسر الحاجز المستقر عند 77.75 خلال التداولات القريبة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 80.40 و 77.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط