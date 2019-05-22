شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتحرك ببطء – تحليل - 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية هادئة يوم أمس في محاولة للابتعاد عن مستوى 1.1180، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستويات 1.1100 ثم 1.1000 كمحطات رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يتطلب الثبات دون 1.1180 والأهم دون 1.1255.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1080 والمقاومة 1.1230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط