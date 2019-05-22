الاقتصاد

الجنيه الإسترليني لا يزال سلبي – تحليل - 22-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته دون دعم القناة الهابطة المكسور سابقاً، وبعد المحاولة الإيجابية التي شهدها يوم أمس، يعود السعر للتذبذب حول 1.2700، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.

 

هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.2636، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2760 قد يدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف مناطق 1.2840 وقد تمتد إلى 1.2963 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2600 والمقاومة 1.2780

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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