«أدنيك» تشارك في معرض «آيمكس فرانكفورت 2019»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تشارك شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» في فعاليات معرض «آيمكس فرانكفورت 2019»، المعرض المتخصص في قطاع سياحة الحوافز والفعاليات الذي يقام في الفترة من 21 وحتى 23 مايو/‏ أيار الجاري.

وتأتي مشاركة «أدنيك» في المعرض ضمن جهودها الرامية لتنويع محفظة فعاليات الشركة، وترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، فضلاً عن تعزيز التواصل والشراكة مع الخبراء المعنيين بقطاع سياحة الحوافز.

ويشهد معرض «آيمكس فرانكفورت 2019» مشاركة أكثر من 3500 جهة متخصصة من مراكز المعارض، وسلاسل الفنادق العالمية، ومقدمي خدمات التكنولوجيا، ما سيتيح لوفد «أدنيك» فرصة مثالية للتواصل مع أبرز صناع القرار في قطاع سياحة الحوافز والفعاليات والترويج لمرافقها العالمية الحاصلة على الجوائز العالمية المرموقة والتي تمنح أبوظبي ميزة تنافسية كبيرة مقابل الوجهات الأخرى.