شكرا لقرائتكم خبر عن الطيور السبب في تحطم «ماكس 737» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «سي إن بي سي» إن مسؤولي الطيران الأمريكي يعتقدون أن الطيور لربما قد تكون السبب الذي أدى إلى تحطم طائرة« بوينج ماكس 737» الإثيوبية في مارس الماضي.

وكانت أسهم «بوينج» قد ارتفعت بنسبة 1.3 ٪ في تعاملات أمس. يذكر أنه تم إيقاف طائرات « بوينج ماكس 737»عن العمل.

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