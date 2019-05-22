الدولار يرتفع مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدت مؤشرات تفيد تأثر آسيا؛ جرّاء النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين؛ لإقبال بعض المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي؛ باعتباره ملاذاً آمناً، أمس.

وأثارت بيانات اقتصادية ضعيفة من سنغافورة وتايلاند على غير المتوقع مخاوف بأن الاقتصادات الكبرى في آسيا ستضرر؛ جرّاء التوترات التجارية العالمية.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) فيليب لوي، يوم أمس الثلاثاء، إن البنك سيبحث خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات في يونيو/حزيران، ما دفع الدولار الأسترالي للهبوط 0.5% إلى 0.6873 دولار أمريكي.

وسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في أسبوعين ونصف أسبوع، مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مرتفعاً 0.2% إلى 98.11 في التعاملات المبكرة في أوروبا.

وعلى النقيض منه سجل اليورو، الذي يمثل جزءاً كبيراً من هذه السلة، أقل مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع عند 1.1144 دولار.

ونزل الجنيه الاسترليني عن 1.27 دولار لأول مرة منذ منتصف يناير/كانون الثاني قبل اجتماع الحكومة البريطانية، والذي يناقش الوزراء خلاله إجراء اقتراع في البرلمان على خيارات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

( رويترز)