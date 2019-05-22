الاقتصاد

الدولار يرتفع مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدت مؤشرات تفيد تأثر آسيا؛ جرّاء النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين؛ لإقبال بعض المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي؛ باعتباره ملاذاً آمناً، أمس.
وأثارت بيانات اقتصادية ضعيفة من سنغافورة وتايلاند على غير المتوقع مخاوف بأن الاقتصادات الكبرى في آسيا ستضرر؛ جرّاء التوترات التجارية العالمية.
وقال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) فيليب لوي، يوم أمس الثلاثاء، إن البنك سيبحث خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات في يونيو/حزيران، ما دفع الدولار الأسترالي للهبوط 0.5% إلى 0.6873 دولار أمريكي.
وسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في أسبوعين ونصف أسبوع، مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مرتفعاً 0.2% إلى 98.11 في التعاملات المبكرة في أوروبا.
وعلى النقيض منه سجل اليورو، الذي يمثل جزءاً كبيراً من هذه السلة، أقل مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع عند 1.1144 دولار.
ونزل الجنيه الاسترليني عن 1.27 دولار لأول مرة منذ منتصف يناير/كانون الثاني قبل اجتماع الحكومة البريطانية، والذي يناقش الوزراء خلاله إجراء اقتراع في البرلمان على خيارات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
( رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يرتفع مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا