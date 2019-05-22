74.7 مليار درهم النقد المتداول خارج البنوك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد



تراجع حجم إجمالي أصول المصرف المركزي 2.4% خلال شهر إبريل/ نسيان الماضي مقارنة مع مارس/ آذار إلى 422.42 مليار، لكن هذه الأصول ارتفعت خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.12% بنهاية إبريل، منها 365.51 مليار درهم أصول أجنبية شكلت نحو 86.5% من إجمالي أصول المركزي بنهاية إبريل.

ومن بين الأصول الأجنبية لدى المركزي هناك أوراق مالية أجنبية بقيمة 53.37 مليار درهم تراجعت بنسبة 3.6%% عن قيمتها بنهاية 2018. وأظهرت احدث الأرقام المصرفية الصادرة عن المركزي، أمس، أن إجمالي حجم محفظة الاستثمار لدى المركزي تراجعت خلال إبريل 1.8% الى 102.37 مليار درهم مقارنة 104.23 مليار درهم بنهاية مارس.

وارتفعت قيمة القاعدة النقدية في دولة الإمارات إلى 386 مليار درهم تقريباً مع نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي بزيادة قدرها 13 مليار درهم، وبنمو نسبته 3.5% تقريباً، مقارنة مع 373 مليار درهم في شهر مارس/ آذار من العام نفسه.

وجاء الارتفاع القياسي في قيمة القاعدة النقدية مدعوماً بالتحسن الذي شهدته أغلبية المكونات التي يتشكل منها هذا المؤشر النقدي المهم.

ويعبر المؤشر الخاص بالقاعدة النقدية حسب المعايير النقدية العالمية، عن إجمالي النقود المتداولة في اقتصاد بلد معين، زائداً ودائع المصارف لدى المصرف المركزي. وبلغ صافي رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى مصرف الإمارات المركزي 23.5 مليار درهم خلال شهر إبريل من العام الجاري، في حين وصلت قيمة بند رصيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى124.1 مليار درهم.

وعلى مستوى بند النقد المصدر فقد بلغ 89.3 مليار درهم، في حين وصل رصيد شهادات الإيداع إلى 149 مليار درهم.

إلى ذلك، ارتفع عرض النقد بمفهومه الشامل «ن3» لدى الجهاز المصرفي الإماراتي بنسبة 0.2 % وبلغ مستوى 1.636 تريليون درهم تقريباً في نهاية شهر إبريل/ نيسان من عام 2019 مقارنة مع 1.632 مليار درهم في نهاية شهر مارس/ آذار من العام ذاته.

وجاءت الزيادة في عرض النقد بمفهومه الشامل حسب تقرير المسح النقدي الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي، أمس، رغم انخفاض عرض النقد «ن1» بنسبة 0.3 % من 512 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2019 إلى 507.3 مليار درهم في نهاية شهر إبريل من العام ذاته في حين ارتفع النقد المتداول خارج البنوك إلى 74.7 مليار درهم.

وارتفع عرض النقد «ن2» بنسبة 0.5 % من 1.329 مليار درهم تقريباً في نهاية شهر مارس الماضي إلى 1.335 مليار درهم في نهاية شهر إبريل من العام ذاته. ( وام)