95.3 % نسبة إفصاح الشركات بـ «أبوظبي للأوراق المالية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية والأجنبية لديه بلغت 95.3 % من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2019.

وجاء ذلك في حدود فترة المهلة الزمنية القانونية المحددة للإفصاح عن نتائج الشركات المدرجة، والمحددة ب 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المالية، وفي هذا الصدد تشير النتائج إلى التزام 61 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية في السوق، من أصل 64 شركة بالإفصاح عن بياناتها المالية.

من جانبها أكدت إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، العلاقة المتميزة القائمة بين السوق والقائمين على إدارات الشركات المدرجة لديه من جانب آخر، وأنها تأمل باستمرار التعاون الوثيق بما يدعم وتيرة نشاط الأسواق المالية في الدولة، وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام؛ الهادفة إلى تحقيق الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية. ( وام )