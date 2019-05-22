وزير الاقتصاد الفرنسي: اليورو في خطر بسبب الحرب التجارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في تصريح صحفي، أن اليورو «لم يكن يوماً مهدداً كما هو عليه اليوم»، بسبب الأزمة الاقتصادية القائمة نتيجة الحروب التجارية، ورغبة بعض القادة الأوروبيين بوقف التعامل بالعملة الموحدة.

وقال الوزير الفرنسي خلال لقاء عقده مع الصحافة الدبلوماسية في باريس: «هناك من يعتقدون مثلي أن اليورو بات مهدداً، وهو بالفعل لم يكن يوماً مهدداً كما هو عليه اليوم»، مشيراً أيضاً إلى «خطر تضخم قيمة الأصول وعودة الأزمة المالية».(أ ف ب)