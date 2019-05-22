الذهب يتراجع في ظل مكاسب الدولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط سعر الذهب، أمس؛ بعدما لامس في الجلسة السابقة أقل مستوى فيما يزيد على أسبوعين؛ إذ أدى تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يخفض أسعار الفائدة إلى تعزيز الدولار، ما أضعف إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1276.01 دولار للأوقية (الأونصة). وكان قد انخفض لأقل مستوى فيما يزيد على أسبوعين في الجلسة السابقة عند 1273.22 دولار.

وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلي 1275.60 دولار للأوقية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع يوم أمس مدعوماً بارتفاع عوائد السندات الأمريكية فيما أدى تصاعد حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين للإقبال على شراء الدولار كملاذ آمن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.2% إلى 14.44 دولار للأوقية، لتقترب من أقل مستوى فيما يزيد على خمسة أشهر عند 14.33 دولار الذي لامسته خلال الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.6% إلى 816.73 دولار؛ بعدما سجل أقل مستوى في شهرين عند 805.50 دولار في الجلسة السابقة، بينما صعد البلاديوم 0.5% إلى 1335.25 دولار.

( رويترز)