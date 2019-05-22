«دانة غاز» تستهدف إنتاج 4 تريليونات مكعبة

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أعلنت «دانة غاز»، أنها باشرت أعمال حفر أولى آبارها الاستكشافية في المياه العميقة «ميراك-1» في المناطق البحرية في مصر يوم 20 مايو/أيار الجاري. ويقع موقع الحفر على عمق 755 متراً في منطقة امتياز شمالي العريش البحرية، المعروفة أيضاً بالقطاع السادس الواقع ضمن حوض شرقي المتوسط الذي شهد في السنوات الماضية اكتشافات ضخمة وعالمية المستوى من موارد الغاز الطبيعي.

وسيتم حفر بئر «ميراك-1» من خلال سفينة حفر «Tungsten Explorer» من الجيل السادس المجهزة بنظام التمركز الديناميكي، وذلك بموجب عقد مع شركة «ADVantage Drilling Services SAE»

المصرية، وهي مشروع مشترك بين «ADES International» و«Vantage Driller II Co». ومن المتوقع أن يستغرق اكتمال أعمال الحفر حوالي 70 يوماً.

وفي حال كانت نتائج الحفر إيجابية، من الممكن أن يصل حجم الموارد المحتمل استخراجها من البئر إلى 4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وفى حالة تحقيق اكتشاف بهذا الحجم من هذه البئر عالمية المستوى فإن ذلك من شأنه أن يدعم بسهولة عملية تطوير الحقل البحري. وفي حال جاءت نتائج ميراك-1 إيجابية، تعتزم الشركة حفر المزيد من الآبار الاستكشافية والتقييمية.

وكانت «دانة غاز» قد استحوذت على الأصول التابعة لشركة الحفر والتنقيب «سنتوريون» في منطقة دلتا النيل في مصر عام 2007، ومنذ ذلك الحين قامت الشركة بحفر 48 بئراً استكشافية محققةً معدلات نجاح بنسبة 67% وأدّى إلى اكتشاف 25 تجمعاً للهيدروكربونات. وقد ارتفعت الاحتياطيات المؤكدة والمحتمله بأكثر من 120% في حين شهد إنتاج الشركة زيادةً بنسبة 50%.

ولا تزال هناك إمكانيات استكشافية كبيرة في الطبقة الميسينية العميقة ضمن مناطق الامتياز التنموية القائمة للشركة وضمن منطقة امتياز المطرية والتي تُعد مشروعاً مشتركاً تتولى تشغيله شركة «بي بي» (BP)، علماً أنه من المخطط حفر بئر استكشافية هناك في وقت لاحق من العام الجاري. ويبلغ معدل إنتاج الشركة حالياً في مصر أكثر من 34 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وفي هذه المناسبة، قال باتريك ألمان-وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «بدأنا برنامج استكشاف طموح جداً في منطقة امتياز شمالي العريش. وتحظى أعمال حفر بئر (ميراك) بأهمية خاصة حيث لم يسبق لنا من قبل أن أجرينا عمليات استكشاف بحرية حيث كانت تقتصر عملياتنا في مصر على منطقة دلتا النيل. وبينما نواصل حالياً تحسين الإنتاج من حقولنا الأربعة عشرة القائمة واستكشاف مكامن جديدة في منطقة عملياتنا البرية في دلتا النيل، غير أن إضافة منطقة بحرية جديدة عالمية المستوى غنية بموارد الغاز تُعد بمثابة فرصة رائعة لتعزيز وتنمية أعمالنا في مصر، بما سيحدث نقلة نوعية بالنسبة للشركة».