شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات التكاملية المصرية تشترى 50 ألف طن من السكر الخام البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار اليوم الأربعاء إن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية الحكومية اشترت 50 ألف طن من السكر الخام البرازيلي. وقال أحد التجار إنه من المقرر وصول السكر في أغسطس وجرى شراؤه بسعر 297 دولارا للطن من لويس دريفوس في مناقصة أُغلقت يوم السبت. Advertisements

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