شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم مجموعة جى اف اتش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.10% رابحا 1.39 نقطة ليصل إلى مستوى 1410.82 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى الاستثمار والخدمات.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 210.2 ألف دينار بحرينى.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.21% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.11%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.06% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.30%.
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