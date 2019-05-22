شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه الشرب بالبحر الأحمر: إحلال وتجديد شبكات المياه بمناطق الأمل والصيادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس يحيي صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه بكل من مناطق بلوكات الأمل والصيادين بالمحافظة.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من عمليات الإحلال والتجديد لبعض شبكات المياه بعدة مناطق، حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط "upvc" جديدة، ومطابقة للمواصفات القياسية لتحسين كميات المياه ولضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للمواطنين.

وأوضح رئيس الشركة، أن التكلفة الإجمالية لعمليات الإحلال والتجديد لشبكة مياه منطقة الأمل، بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك لتحسين كميات ضخ المياه بالمنطقة، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكة مياه منطقة الصيادين بتكلفة 700 ألف جنيه، وقد ناشدت الشركه أهالى المنطقة بضرورة ربط خطوط المياه الخاصة بهم على شبكة المياه الجديدة التى تم تنفيذها.

وأشار رئيس الشركة إلى أن عمليات الإحلال والتجديد تستهدف تأهيل الشبكات لاستيعاب ضخ المياه على مدار الـ 24 ساعة، حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات بكافة المناطق.