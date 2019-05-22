الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-5-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الدولار الأمريكى استقرارا، اليوم الأربعاء 22-5-2019، بعد حالة من الترجع شهدتها العملة الأجنبية منذ عدة أسابيع، حقق خلالها تراجعات متتالية بشكل يومى.

 

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وانخفض الدولار مسجلا 16.97 جنيه للشراء و17.07 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وجاء متوسط سعر الدولار فى تعاملات اليوم كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.96 جنيه للشراء.

17.09 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.97 جنيه للشراء.

17.07 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.97 جنيه للشراء.

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17.07 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.97 جنيه للشراء.

17.07 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.96 جنيه للشراء.

17.06 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.97 جنيه للشراء.

17.07 جنيه للبيع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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