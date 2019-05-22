شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يبيع خام البصرة الخفيف تحميل يونيو بعلاوة أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران تجاريان اليوم الأربعاء إن العراق باع مليون برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في 29-30 يونيو بعلاوة تتراوح بين 20 و30 سنتا للبرميل عن سعر البيع الرسمي للخام في آسيا إلى يونيبك.

وأضاف المصدران أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) خفضت حجم الشحنة المعروضة في العطاء بمقدار النصف قبل أن تغلقه.

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وتقل العلاوة كثيرا مقارنة مع العلاوة في صفقة جرت في وقت سابق بلغت 77 سنتا للبرميل.