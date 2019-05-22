شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يبيع خام البصرة الخفيف تحميل يونيو بعلاوة أقل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران تجاريان اليوم الأربعاء إن العراق باع مليون برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في 29-30 يونيو بعلاوة تتراوح بين 20 و30 سنتا للبرميل عن سعر البيع الرسمي للخام في آسيا إلى يونيبك.
وأضاف المصدران أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) خفضت حجم الشحنة المعروضة في العطاء بمقدار النصف قبل أن تغلقه.
وتقل العلاوة كثيرا مقارنة مع العلاوة في صفقة جرت في وقت سابق بلغت 77 سنتا للبرميل.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يبيع خام البصرة الخفيف تحميل يونيو بعلاوة أقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.