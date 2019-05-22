شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بفعل زيادة المخزونات الأمريكية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:42 صباحًا, 22 مايو 2019 م المناطق_النفط تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأمريكية .

وبحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتا أو 0.5 % إلى 71.79 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 59 سنتا أو 0.9 % إلى 62.54 دولار للبرميل.

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