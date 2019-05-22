شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 22-5-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات اليوم الأربعاء 22-5-2019 وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك المصرية، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية فى عدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق، اليوم الأربعاء، حرصا على إمداد القارئ بالمعلومات الاقتصادية، وتطورات سوق الصرف، ومعرفة أسعار مختلف العملات، العربية أو الأجنبية، مقابل الجنيه المصرى.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، وجاء سعره فى عدد من البنوك، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.96 جنيه للشراء.

17.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.97 جنيه للشراء.

17.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.97 جنيه للشراء.

17.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.97 جنيه للشراء.

17.07 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.96 جنيه للشراء.

17.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.97 جنيه للشراء.

17.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى، مقارنة بآخر الأسعار فى ختام تعاملات البنوك الأسبوع الماضى، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "اليورو" 18.92 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بآخر ختام تعاملات البنوك، الأسبوع الماضى، ووفق آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" 21.53 جنيه للشراء و 21.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى، اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل الريال 4.52 جنيه للشراء و 4.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقرسعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم الأربعاء، وفى التعاملات المصرفية للبنك الأهلى المصرى، سجل 55.74 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع.