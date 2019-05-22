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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين مستقر – تحليل - 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر اللايتكوين بالتذبذب قرب دعم القناة الصاعدة ولا يزال فوقه حتى الآن، وبالتالي، فإن السيناريو الإيجابي سيبقى فعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن أهدافنا التالية تبدأ عند 99.06 وتمتد إلى 107.00، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 86.13.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 86.00 والمقاومة 100.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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