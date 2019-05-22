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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يبدأ محاولات الاختراق – تحليل - 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الإيثريوم اختباراً لمقاومة المثلث المتماثل التي تنخفض الآن إلى 261.00، بانتظار تأكيد الاختراق للحصول على حافز إيجابي يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 300.00 كمحطة رئيسية تالية.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 225.00 والثبات بإغلاق يومي دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 230.00 والمقاومة 280.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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