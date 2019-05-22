الاقتصاد

سعر البتكوين يواجه الحاجز النفسي – تحليل - 22-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر البتكوين بالتذبذب حول مستوى 8000.00 ويجد صعوبة في تأكيد اختراقه، بانتظار الحصول على حافز إيجابي قوي يكفي لدفع التداولات لمواصلة الارتفاع خلال الفترة القادمة.

 

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم كسر مستوى 7628.00 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستويات 8328.00 ثم 8800.00 كمحطات رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7800.00 والمقاومة 8400.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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