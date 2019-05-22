الدولار مقابل الفرنك يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 22-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية جديدة ليقترب من مستوى 1.0128 من جديد، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي ليحمي السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، إلى جانب أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط الذي تبدأ أهدافه بكسر 1.0070 لتأكيد التوجه نحو 0.9940.
وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون 1.0128.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0040 والمقاومة 1.0140
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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