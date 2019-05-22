شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض بهدوء – تحليل - 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون حاجز 0.6900، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 0.6800.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.6945 سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية واختبار مناطق 0.7044 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6820 والمقاومة 0.6945

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط