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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ينتظر الارتفاع – تحليل - 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت قرب الدعم المحوري 71.70، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي والقصير، بانتظار التوجه نحو مستويات 73.20 ثم 75.60 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية.
يجب الانتباه إلى أن كسر 71.70 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 70.55 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.00 والمقاومة 74.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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