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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط فوق المتوسط المتحرك – تحليل - 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب قرب المتوسط المتحرك 50 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من عزمه السلبي واكتساب العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 62.40، مع الإشارة إلى أن اختراق 64.00 سيسهّل مهمة التوجه نحو 65.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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