شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الفضة – تحليل - 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة مزيد من التذبذب الضيق ولا يزال دون 14.50، وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً كما هو دون تغيير للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 13.93، في حين إن استمرار الانخفاض المقترح يعتمد على الثبات دون مستوى 14.73.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.15 والمقاومة 14.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط