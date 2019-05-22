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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يكسر الدعم – تحليل - 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سعر الذهب الشمعة اليومية دون مستوى 1275.30، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، حيث يتجه السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 1253.20.
المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، بينما يمثل اختراق مستويات 1275.30 ثم 1283.00 عامل إيجابي سيوقف الضغط السلبي الحالي ويدفع السعر للتعافي من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1260.00 والمقاومة 1285.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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