شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 0.867 درهم، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويلامس السهم حاليا مستوى الدعم الحالي عند 0.85 درهم، وفي حالة اختراق السهم لهذا المستوى، فانه سيعمق خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي والنفسي عند 0.7 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.83 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.89 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط