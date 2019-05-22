شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 0.224 درهم، بالرغم من انه استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 0.24 درهم، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 0.2 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.25 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.215 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.23 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط