- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 0.224 درهم، بالرغم من انه استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 0.24 درهم، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 0.2 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.25 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.215 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.23 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الاثمار (ITHMR) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 22-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.