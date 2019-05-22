شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يسجل ادنى مستوى في شهر ونصف -تحليل صباحي- 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 5 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال شهر ونصف، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم 4.92 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.06 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.97 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.03 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط