شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يختبر مستوى المقاومة الحالي -تحليل صباحي- 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 3.74 درهم، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 3.75 درهم، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر "Price ROC" لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى المقاومة المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 4 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.7 درهم وبين مستوى المقاومة هو 3.85 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد