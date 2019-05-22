شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اكتتاب القابضة (EKTTITAB) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 0.18 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وهو ما يشير الى سيطرة البائعين على التداولات، وفي ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة باليوم السابق له، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره لمستوى الدعم النفسي عند 0.15 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.22 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.16 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.18 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط