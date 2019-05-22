شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يتلقى دعما في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 1.23 درهم، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم 1.17 درهم، في ظل ظهور انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية مما نتوقع معه ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 1.29 درهم كمستوى اول ثم 1.42 درهم كمستوى ثان، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 1.17 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.21 وبين مستوى المقاومة هو 1.27 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد