شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العقارية (UPP) يغلق عند اعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند اعلى مستوى له خلال الجلسة وهو 0.31 درهم، وذلك بعدما تلقى السهم دعما عند مستوى 0.28 درهم، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة البيع المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يرتد السهم لاعلى للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 0.35 درهم، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.28 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.30 وبين مستوى المقاومة هو 0.32 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد