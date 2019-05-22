شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.856 درهم، وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يرتد السهم لاعلى لمستوى المقاومة 0.90 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.80 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.83 وبين مستوى المقاومة هو 0.88 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد