شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يرتفع لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لثاني جلسة على التوالي حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.318 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 0.30 درهم، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يتحرك السهم لاعلى خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى المقاومة 0.35 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.30 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.31 وبين مستوى المقاومة هو 0.32 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد