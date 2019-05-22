شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الوطني (NBAD) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 14.06 درهم، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 13.50 درهم، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم لمستوى المقاومة 14.50 درهم كمستوى اول ثم 14.90 درهم كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 13.50 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 13.99 وبين مستوى المقاومة هو 14.21 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد