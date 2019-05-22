شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط بالولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضين بينما يتوقع محللون انخفاضها بمليوني برميل.



وأفادت البيانات أن مخزونات المقطرات تراجعت بنحو 237 ألف برميل، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بحوالي 350 ألف برميل في الأسبوع الماضي.



وسوف تصدر البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، والتي تؤثر في تحركات أسعار النفط.