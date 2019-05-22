شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع التكنولوجي يدفع الأسهم الأمريكية للإغلاق على ارتفاع بعد القرار بشأن "هواوي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسط صعود أسهم شركات التكنولوجيا في أعقاب قرار وزارة التجارة في الولايات المتحدة بمنح "هواوي" إعفاءً مؤقتاً لمدة تسعين يوماً.



ويتيح هذا الإعفاء تعامل "هواوي" مع شركات التكنولوجيا الأمريكية مجدداً دون قيود، وتراجعت "جوجل" عن قرارها مشيرةً إلى انها ستلتزم بالغعفاء الذي منحته وزارة التجارة.



وسوف يصدر غداً محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي للوقوف على إشارات تلمح إلى مسار السياسة النقدية للبنك المركزي في الفترة القادمة.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد تبنى نهج "الصبر" في رفع معدل الفائدة مشيراً إلى استمرار ضعف معدل التضخم والمخاطر الواردة من الاقتصاد العالمي والحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

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وعلى صعيد التعاملات بسوق النفط، تراجع "ويست تكساس" بنسبة 0.2% مغلقاً عند 62.99 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 63.6 دولار وأقل سعر عند 62.7 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.3% مغلقاً عند 72.18 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 72.5 دولار وأقل سعر عند 71.6 دولار.



وارتفع "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 197 نقطة) إلى 25877 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25898 نقطة وأقل مستوى عند 25779 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 83 نقطة) إلى 7785 نقطة، وسجل اعلى مستوى في الجلسة عند 7804 نقاط وأقل مستوى عند 7753 نقطة.



أما "ستاندرد اند بورز"، فقد أغلق على ارتفاع بنسبة 0.8% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 2864 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 2868 نقطة وأقل مستوى عند 2854 نقطة.