شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تتراجع قليلاً..و"بتكوين" تتجاوز 8 آلاف دولار مجدداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الريبل خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع انتعاش أغلب العملات الرقمية، لتلتقط الريبل الأنفاس قليلاً بعد خسائرها الحادة التي سجلتها في الأيام القليلة الماضية.



وكشفت صحيفة "نيكي" عن أن مجلس النواب الياباني أقر اليوم مشروع قانون جديد لتنظيم سوق العملات الرقمية على ان يتم إحالته غلى مجلس الشيوخ من اجل التصويت عليه لاحقا.



وكان مجلس النواب قد أجرى تعديلات على مشروع القانون المرتبط بتنظيم العملات الرقمية وأحالها إلى اللجنة المالية لمراجعتها قبل التصويت عليها.

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من ناحية أخرى، فقدت الريبل الزخم عليها ولم تستطع مواصلة المكاسب التي سجلتها في التاسع عشر من مايو/أيار لتشهد عمليات جني أرباح في الجلسات الماضية وتهبط نحو المتوسط المتحرك لأجل عشرين يوماً، وربما تجد مستوى دعم عنده.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.40 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.41 دولار وأقل سعر عند 0.39 دولار.



أما "بتكوين"، فقد ارتفعت بنسبة 0.5% إلى 8045 دولاراً، وبلغت أعلى سعر عند 8143.5 دولار وأقل سعر عند 7784 دولارا.