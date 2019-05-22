شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل": سنتعاون مع "هواوي" على مدار الـ90 يوماً القادمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت الشركة الأم لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" إنها تنوي عودة العمل مع "هواوي" الصينية على مدار التسعين يوماً القادمة، وذلك بعد منح وزارة التجارة الأمريكية إعفاءً مؤقتاً للشركة الصينية التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في صناعة الجوالات.



تأتي الخطوة بشكل مفاجيء بعد إعلان هذا الأسبوع أن "جوجل" قررت وقف بعض معاملاتها مع "هواوي" امتثالاً لقرار الإدارة الأمريكية بضرورة قطع العلاقات بين شركات التكنولوجية الأمريكية والشركة الصينية بسبب ما تراه من مخاطرعلى الأمن القومي.



وبعد إعلان وزارة التجارة بفترة قصيرة، قررت "جوجل" منح "هواوي" تسعين يوماً يمكن التعاملا خلالها في جميع الأنشطة التكنولوجية بين الشركتين.

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وأضافت "ألفابت" أنها سمحت لـ"جوجل" بالعمل والتعاون مع "هواوي" من أجل الحفاظ على استمرارية تشغيل شبكاتها القائمة وحماية المستخدمين من مخاطر الاختراق السيبراني.



وبناء على قرار "جوجل"، ستحصل جوالات "هواوي" على تحديثات البرمجيات المطلوبة والعمل وفق نظام التشغيل "أندرويد" بشكل عادي حتى التاسع عشر من أغسطس/آب المقبل.



وأشار المتحدث الرسمي باسم "جوجل" لـ"سي إن بي سي" إلى أن إبقاء تشغيل الجوالات وتحديثها وتأمينها ضد أي مخاطر إلكترونية يمثل اهتماماً ضمن اولويات الشركة كما أنها في مصلحتها.



ومن جانبها، اكدت وزارة التجارة الأمريكية أنها ستقيم ما إذا كان من الممكن تمديد فترة الإعفاء لما بعد التسعين يوما المشار إليها من عدمه.