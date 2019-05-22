شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سابق لدى "فيسبوك" يرى ضرورة تعيين مدير تنفيذي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتعالى الأصوات المطالبة برحيل المدير التنفيذي لـ"فيسبوك" وإنهاء احتكاره للمسؤولية حيث صرح احد المديرين السابقين المسؤولين عن الأمن الإلكتروني للشركة "أليكس ستاموس" بضرورة تخلي المدير التنفيذي "مارك زوكربيرج" عن منصبه.



ويرى "ستاموس" أن "زوكربيرج" يجب أن يعين مديراً تنفيذياً جديدا ليركز هو على تطوير منتجات وخدمات جديدة داخل "فيسبوك".



وتحدث في مؤتمر بمدينة "تورونتو" بانه يرى أن "زوكربيرج" يمثل مشكلة لـ"فيسبوك" وعليه المغادرة والتخلي عن السلطة.

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وعرض "ستاموس" اقتراحاً بتعيين رئيس مجلس إدارة "مايكروسوفت" "براد سميث" خلفا لـ"زوكربيرج" في موقع التواصل الاجتماعي.



وتعالت الأصوات التي تضغط على "زوكربيرج" وتدعوه للاستقالة لا سيما بعد تورط "فيسبوك" في انتشار أخبار زائفة لا سيما خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 واتهام روسيا بشن حملات دعائية على موقع التواصل الاجتماعي للتأثير في الناخبين.



وما زاد من النار اشتعالا اختراق ملايين الحسابات لـ"فيسبوك" وتسريب البيانات واستغلالها لأغراض إعلانية وسياسية، وهي قضية اتهمت فيها "كامبريدج أنالتيكا".



وأشار "ستاموس" إلى المطالبات أيضاً بتقسيم "فيسبوك" على غرار فصل "يوتيوب" عن "جوجل" ليكونا تحت الشركة الأم "الفابت"، قائلاً إن تقسيم منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة لن يكون حلا لمعالجة مشكلاتها.