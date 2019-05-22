شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق منخفضة مع تجنب المستثمرين الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم وسط عزوف من المستثمرين عن المعادن النفيسة كملاذ آمن في ظل صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتترقب الأسواق غدا صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي للوقوف على توجه البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية في ضوء نهج الصبر في رفع معدل الفائدة.

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وهدأت مخاوف المستثمرين بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد قرار وزارة التجارة الأمريكية بمنح إعفاء لـ "هواوي" يتيح لها التعامل مع شركات في البلاد مرة أخرى.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.



في نهاية تعاملات اليوم، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.2% او 3.5 سنت مغلقاً عند 14.41 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 14.46 دولار وأقل سعر عند 14.35 دولار.